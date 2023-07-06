В семье каждого четвертого россиянина есть родственники с болезнями сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Опрос компании "Madanes Россия" показал, что 26% россиян и члены их семей сталкивались с болезнями сердца. Об этом сообщает "Газета.ру".

Беспокойство из-за вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) испытывают 49,9% респондентов. Еще 18,9% человек считают это серьезной проблемой и угрозой для своей жизни. Порядка 12,8% участников опроса сообщили, что не знают о таком диагнозе.

Генеральный директор компании Елена Солопова добавила, что более 50% участников никогда не проходили кардиологические обследования. Один раз в год или чаще кардиочекапы проходят только 12,7% опрошенных россиян.

29,7% из тех, кто не проходит обследования сердца, заявили, что не видят в этом необходимости без рекомендаций врача, 25,4% не знают о пользе регулярных чекапов. Другие же предпочитают не знать о здоровье сердца из-за долгого ожидания записи (13,4%), отсутствия удобного расписания в больницах (18,3%), высокой стоимости приемов (20,9%) и недоступности медучреждений в своем районе (24,3%).

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о минимальном уровне смертности в стране из-за ССЗ. По его словам, показатель стал рекордно низким благодаря применению в лечении ССЗ новых подходов. Хирургическая помощь, уточнил Мурашко, становится в РФ все более доступной.

