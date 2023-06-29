08:00Общество
Диетолог назвала пищевые привычки, способствующие долголетию
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Долголетию будут способствовать такие пищевые привычки, как ежедневный полноценный завтрак, тщательное пережевывание пищи и употребление зеленого чая вместо кофе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко.
По ее словам, долгожители выстраивают день по четкой структуре и плану. Например, никогда не пропускают завтрак.
Один из вариантов полезного завтрака: два яйца и салат из огурцов, помидоров и перца, приправленный оливковым маслом. "Это будет полноценный сытный прием пищи с полным набором макроэлементов, который позволит качественно отработать день", – отметила Лазуренко.
Также для увеличения продолжительности жизни лучше отказаться от кофе, поскольку он негативно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Эксперт посоветовала заменить его зеленым чаем без добавок.
"Он также содержит достаточное количество кофеина, но при этом очень мягко воздействует на желудочно-кишечный тракт. И степень подъема энергетического ресурса происходит плавно, а не резкими волнами", – объяснила специалист.
Еще одна привычка долгожителей – тщательное пережевывание пищи. "Это дает возможность ферментам расщепить белок на 100% и использовать этот ресурс для строительства организма", – сказала врач в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, необходимо исключить перекусы.
Также для увеличения продолжительности жизни в рацион можно добавить чеснок. "Он содержит аллицин. Это вещество не ускоряет работу иммунной системы, а моделирует ее, чтобы она адекватно реагировала на все действия, которые происходят с организмом", – заключила Лазуренко.
Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты лучше всего есть на завтрак. По ее словам, в первый прием пищи нужно включить сложные углеводы – каши, мюсли, цельнозерновой хлеб. Также во время завтрака важно получить белок, он есть в молочных продуктах, свежих фруктах и овощах.
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