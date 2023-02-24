Мурашко сообщил о минимальной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России достигла исторического минимума. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности – имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", – цитирует его РИА Новости.

Подобного удалось достичь благодаря применению в лечении ССЗ новых подходов. Хирургическая помощь, уточнил Мурашко, становится в РФ все более доступной.

До этого стало известно, что уровень смертности в России за 2022 год снизился на 22,1%. При этом рождаемость в стране также снизилась, но на 6,9%. Естественная убыль населения страны за прошлый год упала на 42,5% и составила 599 616 человек.



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