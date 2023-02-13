Голикова заявила о выполнении нацпроекта "Здравоохранение" на 96% в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кассовое исполнение национального проекта "Здравоохранение" составило 96% по итогам 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам реализации нацпроекта "Здравоохранение".

"На реализацию национального проекта "Здравоохранение" в 2022 году было предусмотрено 374,7 миллиарда рублей. Кассовое исполнение составило 96%", – цитирует ее ТАСС.

Вместе с тем Голикова пояснила, что в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2023 году в стране планируют возвести 497 новых объектов, а также приобрести 736 быстропроизводимых модулей. В рамках программы по развитию детского здравоохранения в стране планируют ввести в эксплуатацию 12 объектов, по борьбе с онкологическими заболеваниями – 6 объектов.

Вице-премьер подчеркнула, что приоритетными направлениями для здравоохранения РФ являются сохранение численности населения, а также продолжительность жизни и снижение смертности среди россиян. Подобным вопросам она рекомендовала уделить особое внимание в регионах.

Ранее Голикова сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,6 года. Помимо этого, в РФ снизилось число смертей среди новорожденных.



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