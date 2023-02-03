В ГД предложили увеличить размер маткапитала для медицинских работников

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В России могут на четверть увеличить размер маткапитала для медицинских работников. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом пишет RT.

Соответствующее письмо парламентарий направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. В нем он напомнил о том, что квалифицированный медперсонал всегда будет востребован и важен, пандемия коронавируса это доказала.

Кроме того, по его словам, в сфере здравоохранения возник дефицит кадров. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко тоже говорил об этом в конце 2022 года. Министр дал следующую оценку:

дефицит врачей составляет 25–26 тысяч специалистов;

среднего медицинского персонала – около 50 тысяч человек.

В свою очередь, в профсоюзе работников здравоохранения дефицит оценили в 30%, предположив, что это может быть связано с большим объемом работы, который ложится на плечи медработников.

"Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности (повышения на четверть. – Прим. ред.) сумму при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения", – написал он в письме.

Ранее Российский Социальный фонд перевел работникам медицинской сферы первые специальные социальные выплаты. Подобные льготы получили порядка 2,5 тысячи медиков. В общей сложности сумма данных выплат составила 21,4 миллиона рублей.

Они были осуществлены в 24 регионах страны на основании сведений, направленных медицинскими организациями в Социальный фонд.

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