Соцфонд РФ перечислил первые специальные соцвыплаты медработникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский Социальный фонд перевел работникам медицинской сферы первые специальные социальные выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Подобные льготы получили порядка 2,5 тысячи медиков. В общей сложности сумма данных выплат составила 21,4 миллиона рублей.

"Выплаты уже осуществлены в 24 регионах страны на основании сведений, направленных медицинскими организациями в Социальный фонд", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе собрания с председателем правительства Михаилом Мишустиным поделилась, что представители дефицитных медицинских профессий, которым полагаются новые льготы, смогут отслеживать статус их получения через портал "Госуслуги".

Она пояснила, что больницы обязаны будут передавать необходимые документы, содержащие информацию о специалистах, не позднее 10 дней после завершения отчетного месяца.



Медики продолжат получать спецвыплаты за выявление онкологии у пациентов в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!