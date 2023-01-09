Кабмин РФ продлил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Программа в том числе предусматривает оказание высокотехнологичной и специализированной помощи.

Премьер заявил об увеличении числа доступных людям видов услуг, расширении возможности медицинской реабилитации.

"Теперь она будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий", – пояснил он.

Ранее Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В программе появились новые направления в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом "Борьба с сахарным диабетом".

Отмечается, что в рамках программы предусмотрено развитие медицинской реабилитации. Новая программа разработана с учетом внедрения мероприятий по раннему выявлению сахарного диабета и освоению современных методов его лечения. Также документом предусмотрено обеспечение пациентов препаратами и средствами диагностики диабета.

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