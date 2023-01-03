В России утвердили программу государственных гарантий бесплатной медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается на сайте правительства.

В программе появились новые направления в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом "Борьба с сахарным диабетом".

Отмечается, что в рамках программы предусмотрено развитие медицинской реабилитации.

"Благодаря этому документу жители России продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную и специализированную", – говорится в сообщении.

Новая программа разработана с учетом внедрения мероприятий по раннему выявлению сахарного диабета и освоению современных методов его лечения. Также документом предусмотрено обеспечение пациентов препаратами и средствами диагностики диабета.

Ранее стало известно, что в РФ утвердили программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ. Ее одобрил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Программа включает в себя и новый блок по истории о спецоперации России на Украине.

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