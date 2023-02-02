Медработники в новых регионах России работают в условиях сильного напряжения – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Медработники в новых регионах России работают в условиях невероятного напряжения, передает ТАСС слова Владимира Путина.

Президент России выразил слова надежды, что "такое состояние закончится".

"Хочу слова благодарности передать всем медицинским работникам Донбасса, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, других территорий, потому что очень многие медицинские работники на этих территориях работают с полной отдачей", – сказал глава государства.

По словам Путина, медработники испытывают сильное физическое и моральное напряжение.

Ранее Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру. Президент России отметил, что русская культура важна для народа России и для страны в целом.



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