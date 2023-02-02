У России много друзей во всем мире – Путин

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Россия имеет множество друзей во всем мире, несмотря на усилия западных пропагандистов, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы знаем, что, несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на Американском континенте, в Северной Америке, в Европе", – сказал президент на концерте, посвященном 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Путин отметил, что сегодня страны Запада, к которым относится и Германия, оказались втянуты в новую войну с Россией. Он заявил, что недружественные страны поставляют на Украину оружие и бронетехнику, однако России есть чем ответить на эти угрозы. Путин подчеркнул, что в ее арсенале имеется не только бронетехника.

Ранее глава государства заявил, что главной целью спецоперации РФ на Украине является защита людей и самой России. Президент подчеркнул, что Россия вынуждена бороться с угрозами, которые были созданы на ее же исторических территориях.

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