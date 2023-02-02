Путин возложил венок в память о защитниках Сталинграда

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы и почтил минутой молчания память советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Торжественные мероприятия посвящены 80-летию победы в битве.

Также президент возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. В годы войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась тем, что героически обороняла Сталинград на протяжении шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в Волгограде накануне 80-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве сменили дорожные знаки "Волгоград" на "Сталинград". При этом под замену подпали знаки 5.23.1 "Начало населенного пункта" и 5.24.1 "Конец населенного пункта".

Отмечалось, что Волгоградская городская дума еще в 2013 году решила временно переименовывать город. В общей сложности название меняют девять раз в году, в том числе в День защитника Отечества (23 февраля) и День Победы (9 мая).



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