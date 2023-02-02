Лавров заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической битвы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ в настоящее время находится в эпицентре геополитической битвы.

"Мы находимся в центре геополитической битвы. Даже не надо сомневаться в этом. И те, кто на передовой решает практические задачи, они делают важнейшее дело. <...> Это подвиги во имя будущего человечества, позволяющие не допустить создания условий для полной гегемонии США", – передает РИА Новости его слова.

Дипломат считает, что происходящее в настоящее время на Украине похоже на войны, которые были в 1812 и 1941 годах. По его словам, те, кто хотел подчинить мир, собрали силы и направили их против России.

"В ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой против нас использовалась нацистская идеология", – напомнил Лавров.

Министр задался вопросом, почему мировое сообщество отказывается видеть нацистские идеи, которые в настоящее время движут украинской властью.

Лавров уверен, что на Западе, в том числе в Германии, есть политики, которые не против возрождения фашизма. Они желают, чтобы России потерпела поражение, после которого она долго не сможет оправиться. Однако, по его мнению, есть и порядочные граждане, которые не допустят этого.

Ранее Владимир Путин заявил, что столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно, объяснив это возникновением худших событий в дальнейшем. По его словам, происходящему на Украине способствовали действия "ее так называемых друзей". Президент подчеркнул, что обстановка там стала смертоносной для России и самого украинского народа.

В свою очередь, политический обозреватель из Соединенных Штатов Скотт Хортон отметил, что у Вашингтона есть тайный план в отношении России, который заключается в поддержке повстанческого движения в западной части Украины против российских сил на востоке этой страны.



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