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У Вашингтона есть тайный план в отношении России, заявил политический обозреватель из Соединенных Штатов Скотт Хортон.

По его словам, данный план заключается в поддержке повстанческого движения в западной части Украины против российских сил на востоке этой страны.

"В США не хотят переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну – такова "ползучая" задача, и она становится все шире", – сказал Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, почему Запад так жаждет ослабить Россию. По его мнению, недругам не дает покоя тот факт, что РФ обладает большим количеством ресурсов и огромной территорией.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США в своей политике по отношению к России руководствуются логикой холодной войны. По мнению дипломата, американские власти пытаются самоутверждаться через соперничество с РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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