Блинкен назвал неприемлемым требование РФ к Украине признать новые территории

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Наладить переговорный процесс между Россией и Украиной не позволяет требование Москвы к Киеву признать "новые территориальные реалии", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.

Свое мнение американский дипломат озвучил на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Джеймсом Клеверли. Блинкен заявил, что позиция России является неприемлемой. Он также напомнил о недавней беседе Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Он (Путин. – Прим. ред.) говорил, что до тех пор, пока Украина <...> не признает и не примет тот факт, что территории <...> не вернутся, не о чем вести переговоры", – сказал Блинкен

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявили, что Россия не уступит Украине присоединенные в ходе специальной военной операции территории. Они рассказали о своем опыте политического взаимодействия с президентом РФ и отметили, что он даже не будет рассматривать вариант с отступлением.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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