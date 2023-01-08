Экс-главы Пентагона и Госдепа уверены, что РФ не отдаст Украине свои новые регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия не может уступить Украине присоединенные в ходе специальной военной операции территории, заявили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в совместной статье для газеты The Washington Post.

Они рассказали о своем опыте политического взаимодействия с Владимиром Путиным и отметили, что президент России, вероятнее всего, даже не будет рассматривать вариант с отступлением.

"Он (Путин. – Прим. ред.) не может уступить Украине четыре региона, ставшие частью России. <...> Рассчитывайте на то, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего", – говорится в публикации.

Райс и Гейтс признали, что вся экономика и военный потенциал Украины в настоящее время зависят от помощи Запада, прежде всего, от США. Экс-главы американских оборонного и дипломатического ведомств считают, что если ВСУ не смогут добиться прорыва, то давление западных стран на Киев будет возрастать.

Ранее экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что Запад готов поставить Киеву весь свой арсенал оружия вплоть до ядерного, лишь бы конфликт оставался на территории Украины и без официального вмешательства военных НАТО.

Западные страны усилили финансовую и военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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