Путин извлек урок из отношения НАТО к России в 1990-х годах – СМИ

Фото: depositphotos/borkus

Решение о поставках Киеву французских танков AMX-10, которые вооружены 105-миллиметровым орудием, как немецкие боевые танки Leopard, – это закономерное развитие стратегии НАТО в отношении России, пишет издание Junge Welt.

"Это логичный шаг в стратегии, которой придерживается западный военный альянс, пытаясь проверить на практике, что Россия может предложить, не вступая с НАТО в открытое противостояние", – говорится в публикации.

Авторы статьи указали, что Россия не хотела эскалации, а Владимир Путин сделал выводы из отношений НАТО с Москвой в 1990-х годах.

"[Экс-президент СССР] Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек из этого урок", – отмечают журналисты.

При этом в статье говорится, что само по себе решение об отправке Украине французских танков многие восприняли как "прорывное", однако на деле оно таким не является.

Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!