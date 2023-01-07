В Пентагоне заявили, что США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow

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Соединенные Штаты передадут Украине ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, говорится в заявлении Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Sea Sparrow войдут в недавно объявленный Вашингтоном пакет военной помощи, объемом свыше трех миллиардов долларов.

Как сообщает газета Politico, данные ракеты могут запускаться с моря и суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

США и другие западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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