07:23Политика
В Пентагоне заявили, что США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow
Фото: depositphotos/icholakov01
Соединенные Штаты передадут Украине ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, говорится в заявлении Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Sea Sparrow войдут в недавно объявленный Вашингтоном пакет военной помощи, объемом свыше трех миллиардов долларов.
Как сообщает газета Politico, данные ракеты могут запускаться с моря и суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.
США и другие западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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