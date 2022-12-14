США подталкивают Киев к территориальным уступкам на переговорах с РФ – эксперт

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Вашингтон побуждает президента Украины Владимира Зеленского прийти к компромиссу с Россией на вероятных переговорах, заявил обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер.

Он отметил, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Украина должна сама определить свою судьбу. Однако, по словам Снайдера, Белый дом поменял стратегию.

Журналист пояснил, что прежде Вашингтон подталкивал Киев к переговорам, а теперь настойчиво побуждает Зеленского пойти на компромисс. Кроме того, в США стали звучать заявления, допускающие территориальные уступки со стороны Украины.

"7 декабря Блинкен впервые уточнил, что часть клятвы президента США Джо Байдена о территориальной целостности может быть свободно интерпретирована", – отмечает Снайдер.

По его словам, это может говорить о готовности США и НАТО к прекращению огня.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден призывает Зеленского к переговорам с РФ. Как заявил сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе, подобными действиями США пытаются обезопасить себя от вовлечения в "смертельный конфликт".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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