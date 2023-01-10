Патрушев рассказал, почему Запад стремится ослабить Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, почему Запад так жаждет ослабить Россию. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его мнению, недругам не дает покоя тот факт, что РФ обладает большим количеством ресурсов и огромной территорией. Кроме того, сами граждане России любят свою страну и не поддаются внешнему давлению, отметил Патрушев.

"Транснациональные корпорации нервирует мировоззренческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала", – высказался он.

Патрушев также обратил внимание на то, что российская сторона старается сохранить баланс духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития.

Запад делает все, чтобы ослабить РФ, он хочет расчленить российское государство, подчеркнул секретарь Совбеза. Патрушев напомнил, что у западников уже есть такой опыт.

"Яркий пример – Югославия. Имевшее самостоятельный голос на международной арене государство разделено на шесть", – добавил он.

По его словам, эта технология разрушения изнутри хорошо отработана Западом.

Ранее Патрушев говорил, что стратегической целью США и блока НАТО является уничтожение России и деконструкция сложившейся системы международной безопасности на Евразийском материке.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что попытки Запада ослабить Россию посредством искажения ее истории обречены на провал.

Он подчеркнул, что нельзя повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев подгонялись под западные шаблоны. Однако, по словам президента РФ, нечто подобное происходит и сейчас в некоторых западных странах.

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