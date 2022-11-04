Попытки запада исказить историю России обречены на провал – Путин

Фото: kremlin.ru

Попытки Запада ослабить Россию посредством искажения ее истории обречены на провал. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российских исторического и военно-исторического обществ.

"Недопустимо повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев подгонялись под западные шаблон. <...> Нечто подобное происходит и сейчас в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикально-либеральная конъюнктура. В угоду ей ключевые исторические события подаются в совершенно искаженном виде, а правда отменяется", – сказал глава государства.

По словам президента, такие действия размывают ценности людей, "подтачивают жизненную опору", лишают корней. Кроме того, он подчеркнул, что именно искажение истории используют в первую очередь, чтобы лишить того или иного государства суверенитета.

"Подобные попытки были и в отношении России – да они и не прекращаются –, но мы вовремя и твердо поставили им прочный заслон", – добавил Путин.

Ранее в пятницу, президент принял участие в памятном мероприятии на Красной площади по случаю Дня народного единства. В частности, глава государства возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.



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