Путин обратил внимание на разницу между украинцами в Европе и в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обратил внимание на разницу между гражданами Украины, приезжающими в Европу и в Россию, заявив, что первые требуют скидки в заведениях общественного питания, а вторые пытаются получить трудоустройство в РФ.

"Там (в Европе. – Прим. ред.) ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас (в России. – Прим. ред.) люди просятся на работу", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что проектом указа президента России будет продлен безвизовый въезд в страну для граждан Украины. Как уточнило правительство страны, подобная мера позволит избежать негативных последствий для украинцев, которые намерены получить в России гуманитарную помощь.

Помимо этого, РФ не намерена устанавливать барьер во взаимоотношениях граждан двух стран, поскольку многие россияне и украинцы имеют родственные связи.

Безвизовый режим для граждан России, желающих посетить Украину, прекратится с 2023 года. С подобной инициативой выступило киевское правительство.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!