Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Фото: TACC/Сергей Савостьянов

Владимир Путин принял участие в памятном мероприятии на Красной площади в День народного единства. Президент возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом сообщает ТАСС.

После возложения цветов президент поделился своими впечатлениями от результатов реставрации памятника, которая началась в 2021 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в графике главы государства есть еще несколько пунктов, связанных с праздником. По его словам, Путин посвятит вторую половину дня рабочим встречам и совещаниям.

До этого Сергей Собянин сообщил, что День народного единства, а также 81-ю годовщину парада 1941 года, которая состоится 7 ноября, в Москве отметят целым рядом патриотических мероприятий.

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