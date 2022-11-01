Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в графике главы государства есть еще несколько пунктов, связанных с праздником. Вторая половина дня лидера страны будет посвящена рабочим встречам и совещаниям.

"Президент будет в Москве в День народного единства. Вы знаете, что открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Сергей Собянин сообщил, что День народного единства, а также 81-ю годовщину парада 1941 года, которая состоится 7 ноября, в Москве отметят целым рядом патриотических мероприятий.

Ранее стало известно, что больше 70% россиян планируют провести День народного единства дома в кругу семьи. При этом некоторые в праздники будут работать – таких оказалось 11%.

Тех же, кто планирует провести праздничные дни за городом или в парке, оказалось не больше 7%.



Москвичам напомнили о режиме работы в праздники

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!