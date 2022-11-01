Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства

Фото: sobyanin.ru

День народного единства, а также 81-ю годовщину парада 1941 года, которая состоится 7 ноября, в Москве отметят целым рядом патриотических мероприятий. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно важны для каждого из нас. День народного единства и годовщину парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну", – написал мэр.

Так, 5–7 ноября на Красной площади организуют интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Там будет представлена военная техника, посетители смогут увидеть кинохронику, услышать стихи и песни военных лет, посмотреть театрализованные представления, в том числе изображающие проводы ополченцев.

Кроме того, на главной площади столицы появится инсталляция "Белорусский вокзал" с вагоном-теплушкой и зениткой. Также там установят экраны, на которых будут демонстрировать кадры Москвы тех лет, военного парада 1941 года и Парада Победы 1945 года. А на инсталляции "Окна времени" будут представлены фотографии участников ополчения из архива агентства ТАСС. Участники празднования смогут посмотреть фильм "Разгром немецких войск под Москвой", показанный в 1942 году по всему миру.

С пятницы по воскресенье на ВДНХ между тем будет идти фестиваль "День народного единства". Посетители выставки смогут познакомиться с продукцией и угощениями из российских регионов, в том числе новых. Также москвичи и гости столицы смогут записать поздравительные видеообращения российским военнослужащим.

4 ноября в Москве пройдет акция "Ночь искусств". В этом году она приурочена к Году культурного наследия народов РФ. В столичных культурных учреждениях по этому случаю запланировано больше 200 различных мероприятий, большинство из которых будут бесплатными. Посвященные Дню народного единства лекции, концерты и мастер-классы будут идти в музеях, библиотеках, парках и культурных центрах столицы с 3 по 6 ноября.

"Приходите, друзья, чтобы поддержать наших ребят, которые сегодня сражаются за будущее России", – подытожил градоначальник.

Ранее стало известно, что больше 70% россиян планируют провести День народного единства дома в кругу семьи. При этом некоторые в праздники будут работать – таких оказалось 11%. Тех же, кто планирует провести праздничные дни за городом или в парке, оказалось не больше 7%.



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