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В России началась последняя в этом году короткая рабочая неделя. Она будет четырехдневной в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Как отметила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, в этом году праздник выпал на пятницу, поэтому рабочая неделя продлится до четверга.

"<...> с 1.11.2022 по 3.11.2022 – рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час", – приводит ее слова РИА Новости.

Нечаева подчеркнула, что нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения зарплаты работникам, которые получают оклад. Сотрудникам на почасовой оплате или сдельщикам, указала она, 4 ноября работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.

Если в нерабочие праздничные дни сотрудник привлекается к работе, то в большинстве случаев работодателю придется запросить согласие на работу в такой период. Исключения могут составить только форс-мажоры, например, если речь идет о предотвращении аварий или катастроф.

В нерабочие праздничные дни, как и в выходные, работа должна оплачиваться не менее чем в двойном размере уточнила Нечаева. Либо в одинарном размере, но с предоставлением выходного дня. При этом работник сам решает, что для него выгоднее.

При работе по сменному графику, подчеркнула эксперт, действуют несколько иные правила, поскольку у таких сотрудников выходные дни не совпадают с общепринятыми. Работа в субботу и воскресенье для них не оплачивается дополнительно, если эти дни считаются рабочими, согласно графику.

Ранее аналитики выяснили, что 11% россиян проведут День народного единства на работе. Больше 70% граждан РФ заявили, что хотели бы провести этот день дома, в кругу семьи, еще 4% рассказали, что планируют поехать за город.



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