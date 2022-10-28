Московская канатная дорога 4 ноября будет работать по тарифу выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога будет работать по тарифу выходного дня в День народного единства, 4 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе канатной дороги.

"В пятницу, 4 ноября, Московская канатная дорога работает с 10:00–23:00 по тарифу выходного дня", – отмечается в сообщении.

4 ноября в России отмечается День народного единства. В предпраздничный рабочий день, 3 ноября, время работы будет сокращено на час. Таким образом, в ноябре будет 21 рабочий и 9 выходных дней.

Сервис Superjob выяснил у россиян, как они планируют провести День народного единства. Так, более 70% респондентов заявили, что хотели бы провести праздничный выходной в кругу семьи, еще 11% сообщили, что 4 ноября будут работать. Около 6% опрошенные пока не приняли решение о планах.

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