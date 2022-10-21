Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У многих сотрудников возникают вопросы по поводу оплаты работы в День народного единства. Денежное вознаграждение 4 ноября напрямую зависит от графика. Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на юриста Сергея Сорокина.

По его словам, на двойную оплату за выход в праздничный день могут рассчитывать люди, у которых пятидневная рабочая неделя. Но, уточнил юрист, двойной оплаты не будет у тех, кому платят сдельно.

"Например, в будние дни работнику платят тысячу рублей за выход на смену и отдельно оплачивают каждое выполненное изделие – в праздничный день за выход на работу нужно будет заплатить уже две тысячи рублей", – отметил эксперт.

Если у специалиста ненормированный рабочий график и смена выпала на 4 ноября, то в этом случае день считает стандартно рабочим, двойной оплаты не будет.

Ранее доцент кафедры РЭУ Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что вернуть начисленные по ошибке средства можно только по своему желанию. По ее словам, работодатель не может требовать возврата этих средств.

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