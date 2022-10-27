Россияне рассказали, как проведут День народного единства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше 70% россиян заявили, что хотят провести День народного единства дома, в кругу семьи, 11% опрошенных в этот праздник будут работать, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Поехать за город планируют в праздник лишь 4% россиян, провести время на природе или в парке собираются 3% участников опроса.

Среди развлечений в День народного единства также некоторые рассматривают поездку в путешествие, в гости или участие в массовых мероприятиях. При этом 6% респондентов заявили, что пока не определились, как будут проводить 4 ноября.

Также из опроса следует, что 11% россиян собираются присоединить ко Дню народного единства и последующим выходным отпуск или отгулы. Еще 62% участников исследования указали, что не планируют так делать.

Ранее россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в День народного единства. Как пояснял юрист Сергей Сорокин, денежное вознаграждение 4 ноября напрямую зависит от графика. Так, на двойную оплату за выход в праздничный день могут рассчитывать люди, у которых пятидневная рабочая неделя. Но, уточнил юрист, двойной оплаты не будет у тех, кому платят сдельно.



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