Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Россиян ждет короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства, который приходится на пятницу, 4 ноября. Этот день объявлен праздничным выходным.

В связи с этим в четверг, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час.

В общей сложности в ноябре 21 рабочий день и девять выходных.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в День народного единства в России будут закрыты банки и почта. В связи с этим ежемесячное начисление пенсий пройдет с изменением графика. В частности, граждане должны получить выплаты до 4 ноября.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!