В Госдуме заявили о необходимости закрепить 31 декабря как официальный выходной

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В России предложили сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом пишет RT.
С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также прокомментировал календарь праздников и выходных, утвержденный правительством на 2023 год.
"Правительство в соответствии с Трудовым кодексом имеет возможность обеспечивать переносы для оптимизации рабочего времени и отдыха. Поэтому то, что сделано, сделано правильно. Тем более что согласование проходило на трехсторонней комиссии", – сказал он.
Нилов отметил, что в этом и следующем годах 31 декабря выпадает на выходной день. Однако он подчеркнул, что нужно официально закрепить этот день в Трудовом кодексе как выходной.
"Такой проект закона внесен в Госдуму достаточно давно. Он пока кажется неактуальным, исходя из того, что 31 декабря выпадает на выходные и проблемы нет. Но потом проблема может опять возникнуть, как она возникала несколько лет подряд. Даже президенту приходилось вмешиваться. Поэтому мы считаем, что для сохранения баланса выходных и рабочих дней необходимо сделать логичный перенос", – добавил парламентарий.
Ранее правительство РФ утвердило на 2023 год календарь праздничных и выходных дней. В частности, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января. Кроме того, нерабочими являются 23–26 февраля и 8 марта. Также граждан ожидает передышка с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Еще три дня на отдых будет в июне – с 10-го по 12-е число, столько же и в ноябре – с 4-го по 6-е число.
Кабмин утвердил даты праздников на 2023 год
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