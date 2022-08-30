Эксперт по трудовому праву рассказала, как продлить себе выходные в 2023 году

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Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова рассказала Москве 24, что продлить себе государственные праздники можно, взяв отпуск до или после них.
Ранее правительство РФ утвердило на 2023 год календарь праздничных и выходных дней. В частности, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января. Кроме того, нерабочими являются 23–26 февраля и 8 марта. Также граждан ожидает передышка с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Еще три дня на отдых будет в июне – с 10-го по 12-е число, столько же и в ноябре – с 4-го по 6-е число.
По словам Петровой, увеличить количество дней отдыха во время государственных праздников можно с помощью отпуска.
При этом важно, чтобы эти даты были заранее согласованы с работодателем, иначе есть риск, что дополнительные выходные могут не дать, предупреждает специалист.
"График отпусков утверждается до 15 декабря. Если эти даты отпуска есть в графике отпусков, который утвердил работодатель, значит, обе стороны хотят именно этого и им это удобно. А вот если в графике отпусков ничего не зафиксировано и работник просто захотел попросить такой отпуск, то это не значит, что его ему дадут", – объяснила эксперт.
Ранее в Госдуме предложили установить выходной день 1 сентября. Депутат Султан Хамзаев направил соответствующее обращение в министерство труда и социальной защиты. По его мнению, такая мера станет стимулом для родителей уделять больше внимание детям.
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