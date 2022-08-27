В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в министерство труда и социальной защиты с предложением сделать 1 сентября выходным днем, сообщает РИА Новости.

По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник.

"Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", – пояснил Хамзаев.

Депутат выразил мнение, что в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей нужно обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы планируют проработать вопрос обеспечения бесплатным питанием учащихся старших классов школ. Отмечается, что об этом неоднократно просили родители, однако прежде необходимо проработать вопрос логистики, поэтому о сроках пока говорить рано.

