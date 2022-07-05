Бесплатное питание могут распространить на учащихся старших классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы планируют проработать вопрос обеспечения бесплатным питанием учащихся старших классов в школах, сообщает "Парламентская газета".

"В тех регионах, где питание детей организовано хорошо и правильно, мы получаем только благодарности от родителей, а также просьбы, чтобы это распространили на всех школьников. Нам нужно проанализировать возможности пищеблоков, понять, как будет осуществляться питание по сменам, подвоз продуктов и блюд. Это большая работа, о сроках которой говорить пока рано", – отметила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В свою очередь, сенатор Ирина Рукавишникова сообщила, что принятый закон о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов заработает в новом учебном году, после чего его исполнение будет проанализировано, а также будут оценены уровень компенсации и качество питания. Отмечается, что закон затронет порядка 100 тысяч детей.

По словам сенатора, ранее кормили только постоянно проживающих в школе детей. В некоторых образовательных учреждениях выдавали сухой паек или заменяли это компенсацией.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязанности Минпросвещения определить перечень необходимой учительской отчетности и не заставлять педагогов выходить за его рамки.

"Вместе с Минпросвещения мы насчитали до двухсот документов, которые должны заполнять учителя, из которых общих для всех регионов и школ – только 49, что тоже немало", – уточнила Казакова.

Ирина Рукавишникова отметила, что отвечать на запросы из различных ведомств должны отдельные ответственные за это сотрудники школы. Она добавила, что аналогичное положение будет разработано и для вузов.

Также сенатор уточнила, что порядка 1,2 миллионов учителей в настоящее время фактически приравнены к обслуживающему персоналу, так как по закону об образовании учебное заведение оказывает образовательные услуги.

"Говоря "услуга", мы подразумеваем потребительские отношения, в которых потребитель всегда прав. Учителя загнаны в ситуацию, когда они, с одной стороны, должны удовлетворять критериям, которые предъявляет к ним государство, а с другой, не сделать чего-то такого, что не понравится родителям", – пояснила Рукавишникова.

По ее мнению, такая ситуация не способствует ни творчеству среди педагогов, ни повышению их статуса, а также замедляет приток специалистов в данную профессию.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла проект закона о бесплатном двухразовом питании в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно проекту, обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ должны в школах во всех российских регионах. На эти цели деньги могут быть выделены из муниципального, регионального и федерального бюджетов.

