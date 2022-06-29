ГД приняла закон о бесплатном двухразовом питании в школах для детей с ОВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Госдума приняла проект закона о бесплатном двухразовом питании в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Документ внесли на рассмотрение представители "Единой России" и сенаторы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.
Согласно проекту, обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ должны в школах во всех российских регионах. На эти цели деньги могут быть выделены из муниципального, регионального и федерального бюджетов.
Если ребенок учится дома, за питание он может получить компенсацию, порядок которой определят федеральные госорганы. В случае обучения на дому, которое организовано образовательными учреждениями регионов, схема обеспечения питанием или его компенсация устанавливаются органами госвласти регионов РФ и органами местного самоуправления.
Ранее депутат Василий Власов выступил с инициативой ввести двухразовое бесплатное питание для учеников с 1-го по 4-й класс при продолжительности учебы более трех часов.
Позже данное предложение в Госдуме поддержали, подчеркнув, что также необходимо увеличить финансирование обедов в школах в связи с изменением цен.
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