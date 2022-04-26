В России предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе

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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой ввести двухразовое бесплатное питание для учеников с 1 по 4 класс при продолжительности учебы более трех часов. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова парламентарий уточнил, что по закону ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в сутки. Однако у детей может быть до пяти уроков, а совокупное время пребывания в школе может составлять до пяти часов.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учетом перемен составляет более трех часов", – говорится в заявлении.

Власов объяснил, что при такой загруженности учащихся однократное горячее питание является недостаточным. Хотя ряд школ предлагают для учеников начальных классов помимо гарантированных бесплатных завтраков и обеды, однако уже за счет оплаты родителей.

Ранее эксперт Роспотребнадзора предложила заменить импортные продукты в школьном меню. По мнению представителя ведомства, использование российских продуктов будет способствовать снижению стоимости питания. Однако специалист подчеркнула, что меню детей должно быть все-таки разнообразным.

