Эксперт Роспотребнадзора предложила заменить импортные продукты в школьном меню

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Начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская предложила заменить в российских образовательных организациях импортную продукцию в меню на отечественную.

"Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию. Но меню детей должно быть все-таки разнообразным. Должно включать и овощи, и мясо, и фрукты. Но пересмотреть меню... на сегодняшний день возможно", – приводит РИА Новости ее слова.

По мнению эксперта, использование российских продуктов будет способствовать снижению стоимости питания.

Ранее научный сотрудник лаборатории антропонутрициологии и спортивного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ксения Выборная назвала группы продуктов, необходимых выпускникам школ.

По ее словам, детям рекомендуется трехразовое питание с одним или двумя перекусами. При этом калорийность порций должна быть одинакова – около 30%. Соблюдение такого режима питания позволит поддерживать стабильный уровень сахара в крови и высокий уровень работоспособности.

Эксперт рекомендовала употреблять выпускникам школ белковые продукты, в том числе сыр, творог, кефир и йогурт. Также необходимо есть мясо птицы, телятину и нежирную говядину, яйца, рыбу и бобовые, которые богаты аминокислотами и витаминами группы В.