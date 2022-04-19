Эксперт Роспотребнадзора предложила заменить импортные продукты в школьном меню

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская предложила заменить в российских образовательных организациях импортную продукцию в меню на отечественную.
"Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию. Но меню детей должно быть все-таки разнообразным. Должно включать и овощи, и мясо, и фрукты. Но пересмотреть меню... на сегодняшний день возможно", – приводит РИА Новости ее слова.
По мнению эксперта, использование российских продуктов будет способствовать снижению стоимости питания.
Ранее научный сотрудник лаборатории антропонутрициологии и спортивного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ксения Выборная назвала группы продуктов, необходимых выпускникам школ.
По ее словам, детям рекомендуется трехразовое питание с одним или двумя перекусами. При этом калорийность порций должна быть одинакова – около 30%. Соблюдение такого режима питания позволит поддерживать стабильный уровень сахара в крови и высокий уровень работоспособности.
Эксперт рекомендовала употреблять выпускникам школ белковые продукты, в том числе сыр, творог, кефир и йогурт. Также необходимо есть мясо птицы, телятину и нежирную говядину, яйца, рыбу и бобовые, которые богаты аминокислотами и витаминами группы В.
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