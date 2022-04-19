Еженедельное исполнение гимна станет обязательным для школ РФ с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна.

"С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США.

Он напомнил, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.

