РФ должна отказаться от западных стандартов образования – омбудсмен Подмосковья

09:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российскую систему образования необходимо избавить от западных стандартов и ориентации на международные рейтинги, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Надо отказываться от западных стандартов образования, надо выходить из всех западных систем, надо заканчивать заигрывать с рейтингами PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся. – Прим. ред.) и другими. Особенно в сегодняшней геополитической обстановке, когда нас отовсюду вычеркнули", – приводит ее слова РИА Новости.
Мишонова полагает, что Россия не должна ориентироваться на страны, проявившие к ней враждебность. Кроме того, текущая ситуация заставляет задуматься о том, чему учатся российские дети и какое будущее их ожидает, отметила омбудсмен. Мишонова уверена, что система образования должна быть ориентирована на детей и формирование у них образа будущего, а не на построение рейтингов и повышение успеваемости.
Ранее помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский заявил, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США. Он напомнил, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.
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