Мединский предложил начать воспевать в школах флаг РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Он рассказал, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.

"И только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны", – цитирует Мединского РИА Новости.

Помощник президента России предложил ввести в российских школах аналогичные правила. Члены комиссии по вопросам исторического просвещения поддержали предложение Мединского о направлении соответствующей рекомендации министерству просвещения.

Ранее Мединский рекомендовал телеканалам сократить число развлекательных передач и заменить их "хорошим кино". По его словам, показ развлекательных передач в настоящее время выглядит нелепо. Вместо развлекательного контента помощник президента России посоветовал транслировать хорошее отечественное кино или иностранные фильмы, игнорируя авторские права.

