Мединский предложил начать воспевать в школах флаг РФ

18:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Он рассказал, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.
"И только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны", – цитирует Мединского РИА Новости.
Помощник президента России предложил ввести в российских школах аналогичные правила. Члены комиссии по вопросам исторического просвещения поддержали предложение Мединского о направлении соответствующей рекомендации министерству просвещения.
Ранее Мединский рекомендовал телеканалам сократить число развлекательных передач и заменить их "хорошим кино". По его словам, показ развлекательных передач в настоящее время выглядит нелепо. Вместо развлекательного контента помощник президента России посоветовал транслировать хорошее отечественное кино или иностранные фильмы, игнорируя авторские права.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: