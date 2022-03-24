Мединский рекомендовал показывать "хорошее кино" вместо развлекательных передач

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Российским телеканалам следует сократить число развлекательных передач и заменить их "хорошим кино", считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, показ развлекательных передач в настоящее время выглядит нелепо. Мединский также отметил, что сегодняшняя жизнь не похожа на старую. Вместо развлекательного контента помощник президента России посоветовал транслировать хорошее отечественное кино или иностранные фильмы, игнорируя авторские права.
"Кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны", – приводит слова Мединского РИА Новости.
Он добавил, что сейчас люди живут в учебнике истории. Мединский выразил мнение, что, если продолжить жить по-старому, граждане окажутся в последней главе этого учебника.
"И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", – заключил Мединский.
Ранее издатели спрогнозировали к лету рост цен на 30–50%. При этом они считают, что качество новых книг может стать хуже. По словам экспертов, российский книжный рынок находится в глубоком кризисе. Ухудшает ситуацию и отказ западных авторов и издательств от сотрудничества.
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