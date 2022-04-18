Эксперт назвала группы продуктов, необходимых выпускникам школ

16:50
Фото: depositphotos/Spritnyuk
Научный сотрудник лаборатории антропонутрициологии и спортивного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ксения Выборная рассказала, каким должно быть питание выпускников школ. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
По ее словам, детям рекомендуется трехразовое питание с одним или двумя перекусами. При этом калорийность порций должна быть одинакова – около 30%. Соблюдение такого режима питания позволит поддерживать стабильный уровень сахара в крови и высокий уровень работоспособности.
Выборная рекомендовала употреблять выпускникам школ белковые продукты, в том числе сыр, творог, кефир и йогурт. Также необходимо есть мясо птицы, телятину и нежирную говядину, яйца, рыбу и бобовые, которые богаты аминокислотами и витаминами группы В.
Детям, по словам эксперта, важно употреблять продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами. К ним относятся растительные масла (подсолнечное, оливковое, соевое), жирная рыба (лосось, семга, сельдь, скумбрия), яйца, кедровые и грецкие орехи.
Магний, необходимый для концентрации, можно получить из листовой зелени – укроп, петрушка, сельдерей, шпинат и авокадо. Выборная также отметила важность употребления сложных углеводов (крупы, макароны, хлеб, картофель) для поддержания энергии.
В качестве перекуса можно давать ребенку ягоды, фрукты, овощи, сухофрукты и орехи. При этом Выборная рекомендовала уменьшить потребление фастфуда и дающих кратковременную энергию углеводов – сахар, мед, газированные напитки, пакетированные соки, конфеты и шоколад.
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