Врач предупредил о смертельной опасности детокс-программ

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Детокс-программы, направленные якобы на очищение организма, могут быть смертельно опасными, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

Он отметил, что в преддверии теплой половины весны и начала лета в интернете начинают появляться многочисленные советы и инструкции, как провести детоксикацию организма, чтобы очистить его от токсинов.

Однако к подобным предложениям нужно относиться очень осторожно, подчеркнул специалист, поскольку не до конца понятно, от чего конкретно предлагается очищать организм с помощью голодания и приема пищевых добавок. Кроме того, это может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

"Вы не знаете, какие сложные заболевания есть в вашем организме и как они могут протекать. Детокс в такой ситуации может привести к остановке сердца, к нарушению функций печени, разбалансировке гормонального фона, ко всему, что угодно", – сказал Ковальков в интервью радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что, по его данным, не существует шлаков и токсинов, с которыми печень не смогла бы справиться самостоятельно.

"Когда мне какие-то люди говорят о "чистке организма", то я им отвечаю, что согласен на это, только если мне скажут, от чего именно надо "чистить". То есть я прошу людей назвать не просто условные шлаки и токсины, а конкретную биохимическую формулу", – рассказал диетолог.

Ковальков подчеркнул, что если за зиму появились какие-то проблемы со здоровьем, то необходимо сходить в поликлинику, где компетентный специалист расскажет, нужно ли чистить организм, и от чего.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Марова рассказала, что диеты на основе фруктовых соков могут оказаться вредными. По ее словам, соковые и смузи-диеты лишают человека многих полезных микроэлементов. При этом в соках много фруктозы, что делает их не такими полезными, какими они кажутся.

Она также коснулась так называемого водного голодания. Гастроэнтеролог напомнила, что подобного режима можно придерживаться для уменьшения объема желудка, однако каждый человек должен подходить к этому индивидуально, а продолжительность такой диеты не должна превышать 36 часов.

