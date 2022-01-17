Гастроэнтеролог перечислила худшие детокс-диеты

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Диеты на основе фруктовых соков могут оказаться вредными, а к водному голоданию стоит подходить с осторожностью. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Марова.
По ее словам, соковые и смузи-диеты лишают человека многих полезных микроэлементов. При этом в соках много фруктозы, что делает их не такими полезными, какими они кажутся. Подобные напитки можно использовать во время похудения, однако полностью строить на них диету не рекомендуется, отметила Марова.
Она также коснулась так называемого водного голодания. Гастроэнтеролог напомнила, что подобного режима можно придерживаться для уменьшения объема желудка, однако каждый человек должен подходить к этому индивидуально, а продолжительность такой диеты не должна превышать 36 часов.
Марова также коснулась понятия "шлаки", подчеркнув, что его не существует в научной среде. Токсины не задерживаются на слизистых органов, так же как и не задерживаются на щеке, объяснила специалист.
Ранее нутрициолог Екатерина Маркова назвала идеальный напиток для кишечника после праздников. По ее словам, после повышенной нагрузки на организм следует пить травяной чай, в том числе напитки из ромашки, фенхеля и тысячелистника. Они способны помочь в восстановлении органов желудочно-кишечного тракта.
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