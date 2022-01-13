Нутрициолог назвала идеальный напиток для кишечника после праздников

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Россиянам назвали идеальный напиток для кишечника после новогодних праздников. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Маркова в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, после повышенной нагрузки на организм следует пить травяной чай. В частности, напиток из ромашки, фенхеля и тысячелистника помогут в восстановлении органов желудочно-кишечного тракта.

"Во время стресса идеально подойдет чай тулси. Он обладает успокаивающим действием, поднимает настроение, способствует психической устойчивости, а также помогает сбросить лишний вес и понизить уровень сахара в крови и общего холестерина", – сообщила Маркова.

По ее словам, после новогодних праздников лучше всего подойдет напиток, содержащий антисахарные травы. Так, семена пажитника помогут стабилизировать уровень сахара в крови, скорректировать работу поджелудочной железы и поддержать лактацию.

"Джимнема сильвестра – трава, очищающая вкусовые рецепторы от сладкого вкуса. Кроме того, трава снижает уровень сахара в крови, снижает аппетит, уменьшает набор веса, благотворно воздействует на холестерин", – продолжила нутрициолог.

Специалист напомнила о существовании науки травничества. Она подчеркнула, что каждая трава имеет противопоказания и побочные действия.

"Не стоит пренебрегать этими знаниями", – предупредила Маркова.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что в результате переедания в организме могут образовываться токсины. Чтобы справиться с негативными для организма последствиями, она рекомендовала пить много воды, а также посетить баню.