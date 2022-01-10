Гематолог рассказала о пользе "январской" диеты

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Врач-гематолог Ширин Кассам рассказала о пользе веганской диеты, которую нередко называют "январской", сообщает радио КП.

Эксперт уточнила, что фрукты, овощи, бобовые, орехи, зерновые, а также другие продукты, которые подходят для употребления в рацион веганов, содержат в себе витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.

По словам медика, полезные свойства, содержащиеся в этих продуктах, на 19% помогают сократить риск развития онкологии, а также препятствуют образованию гормонов роста. Кроме того, витамины и минералы способствуют снижению стресса.

"Следовательно, воздействуют на основные механизмы, которые генерируют раковые клетки", – уточнила Ширин Кассам.

Эксперт привела данные исследования специалистов из Оксфорда, исходя из которых веганы имеют на 19% меньший риск развития онкологии.

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