Диетолог назвала лучший способ похудеть после новогодних праздников

09:01
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Диетолог-терапевт Ольга Лушникова в беседе с Москвой 24 посоветовала не садиться на строгую диету сразу после новогодней ночи, особенно если перед праздниками приходилось ограничивать рацион ради похудения.
"После праздничных застолий все сброшенные килограммы возвращаются. Организм, находившийся в условиях строгих ограничений, вдруг получает доступ к изобилию, а затем начинает в ускоренном режиме откладывать все про запас, на случай если его опять начнут лишать калорий", – объяснила эксперт.
Врач советует тем, кто хочет скорректировать свой вес после праздников, делать это постепенно.
По мнению диетолога, для здорового человека, привыкшего к сбалансированному питанию, эпизодические переедания не должны приводить к каким-либо последствиям. Нужно вернуться к обычному рациону, не обвиняя себя за участие в обильном застолье.
"Если переедание доставляет дискомфорт или грозит обострением каких-то хронических заболеваний (гастрита, панкреатита и других), то лучше иметь запас ферментных препаратов, сорбентов и янтарной кислоты, которая является отличным детоксикантом", – пояснила Ольга Лушникова.
Врач советует пить больше воды и проводить каникулы активно и интересно, чтобы не было желания что-то пожевать не от голода, а из-за скуки.
Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко назвала одной из самых главных ошибок праздничных застолий привычку садиться за стол голодным. По словам эксперта, когда человек целый день ничего не ел, он потом съедает много вкусной, но не всегда полезной пищи. Такое питание может навредить здоровью печени и поджелудочной железы, поэтому в течение дня перед торжеством стоит делать небольшие перекусы.
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