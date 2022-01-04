Врач рассказала, как преодолеть последствия переедания

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Справиться с последствиями переедания поможет употребление большого количества воды, а также поход в баню. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук, профессор ФМБА России Маргарита Королева.

Она подчеркнула, когда организм не справляется с избытком еды, особенно в ночное время, в нем образуются токсины. Поэтому, добавила эксперт, на каждом столе должна быть негазированная вода.

"Кто-то пойдет и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей. Это хороший фактор, поддерживающий детоксикацию. <...> Все ресурсы детоксикации: и печень, и почки, конечно, кожа – будут позволять человеку выводить токсины, которые связаны с избытком поглощенной еды", – приводит слова Королевой ТАСС.

Ранее специалист по здоровому питанию Елена Корнилова поделилась советами, которые помогут избежать переедания в новогодние праздники. Она отметила, что в первую очередь необходимо снизить психологическую значимость новогодних торжеств, поскольку нагнетание напряжения во время приготовлений к ним приводит к накоплению стресса, который, как правило, люди компенсируют едой.

Другим психологическим фактором, способствующим перееданию, может стать данное самому себе обещание перейти на диету после праздников. Осознание грядущих лишений нередко служит мотивацией к усиленному потреблению калорийных новогодних блюд, пояснила эксперт, поэтому не следует на них концентрироваться. Также избежать переедания поможет гармоничная сервировка праздничного стола и позитивная атмосфера, добавила Корнилова.