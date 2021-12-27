Диетолог рассказала, кому опасно есть оливье

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что салат оливье в классическом виде не стоит есть людям с заболеваниями пищеварительного тракта и повышенным холестерином.
По словам эксперта, основные ингредиенты, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека, – это колбаса и майонез.
"Поскольку в этот салат иногда добавляется колбаса, то его аккуратнее стоит есть людям с заболеванием пищеварительного тракта, воспалительными заболеваниями хронического течения. Это, например, гастрит, язва", – поясняет диетолог.
В этом случае, если съесть салат в классическом виде, может возникнуть обострение хронических заболеваний, предупреждает специалист. "Человек может чувствовать боль, изжогу, тошноту", – уточнила она.
Немного изменить рецепт салата стоит и людям с повышенным холестерином, продолжает Круглова. "Этим людям нужно
несколько ограничить количество насыщенных жиров, поэтому колбасу мы также рекомендуем заменить, например, на курицу или индейку", – советует врач.
Вместо майонеза диетолог рекомендует использовать не только йогурт, но и растительное масло. "Наша задача – снизить количество насыщенных животных жиров и добавить ненасыщенные растительные жиры", – объясняет эксперт.
В отличие от заболеваний пищеварительного тракта, которые обостряются после употребления "не тех" продуктов, люди с высоким холестерином могут не почувствовать, что съели что-то вредное, предупреждает Круглова. Поэтому она советует быть особенно внимательными в выборе блюд.
Тем, кто боится набрать вес за время праздников, эксперт советует не переедать оливье. Если есть салат в меру, можно не бояться за свою фигуру, уверена Круглова.
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