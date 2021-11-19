Эксперт рассказал, как выбрать шампанское к новогоднему столу

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Россиянам объяснили, как выбрать правильное шампанское к новогоднему столу. Об этом рассказал преподаватель Школы вина "Энотрия" и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко в интервью агентству "Прайм".

Специалист объяснил, что напитки стоимостью до 300 рублей являются не игристым, а шипучим вином с италоподобными названиями. В данный момент такие товары имеют маркировку "Продукция не является вином".

В ценовом сегменте до 800 рублей эксперт порекомендовал приобретать российские игристые вина.

"Они будут сделаны, как правило, резервуарным способом, из разных сортов винограда, будут белыми или розовыми, произведенными, чаще всего, крупными предприятиями", – сообщил Мережко.

В свою очередь, "Российское шампанское" обойдется покупателю в 800 – 1 500 рублей. Такие напитки производятся из выращенного в РФ винограда. В эту же цену попадают некоторые игристые вина из Испании, Италии, Португалии и Новой Зеландии.

Кроме того, в ценовой категории до 3 тысяч рублей покупатель сможет приобрести лучшие российские шампанские, просекко и каву, франчакорту из Ломбардии и французские креманы. При этом в сумму свыше 3 тысяч обойдется игристое вино из Шампани, заключил Мережко.

Ранее россиянам назвали продукты, которые лучше купить до Нового года. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова обратила внимание на то, что в декабре почти все продукты питания дорожают, а их выбор на полках магазинов снижается, так как все активно закупаются перед праздниками.