Нутрициолог рассказала, как не переедать в новогодние праздники

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Специалист по здоровому питанию Елена Корнилова поделилась советами, которые помогут избежать переедания в новогодние праздники. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она отметила, что в первую очередь необходимо снизить психологическую значимость новогодних торжеств, поскольку нагнетание напряжения во время приготовлений к ним приводит к накоплению стресса. Как правило, люди компенсируют его едой, пояснила Корнилова.

"Зачастую полностью выдохнувшиеся люди компенсируют свое разочарование обилием праздничной пищи, а это непременно ведет к перееданию. Именно по этой причине необходимо снизить значимость подготовки к предстоящему событию и чуть-чуть замедлиться в этой предновогодней суете", – сказала специалист.

Другим психологическим фактором, способствующим перееданию, может стать данное самому себе обещание перейти на диету после праздников. Осознание грядущих лишений нередко служит мотивацией к усиленному потреблению калорийных новогодних блюд, поэтому не следует на них концентрироваться. Также избежать переедания поможет гармоничная сервировка праздничного стола и позитивная атмосфера.

"Перед тем, как сесть за стол, выпейте стакан обычной воды. Она способна притупить голод. Постарайтесь за праздничный стол сесть расслабленными, в хорошем или хотя бы в нейтральном настроении. Стресс и даже небольшое напряжение способны спазмировать ЖКТ. Чтобы пищеварительный тракт работал нормально, рекомендуется как можно больше смеяться", – заявила Корнилова.

Нутрициолог отметила, что процесс пищеварения и выделения желудочного сока начинается уже в тот момент, когда человек смотрит на еду и ощущает ее запах, поэтому для хорошего пищеварения следует чаще смотреть на тарелку, наслаждаться ароматом еды и тщательно ее пережевывать. При этом Корнилова советует меньше разговаривать, поскольку это способствует заглатыванию воздуха, что вызывает неприятные ощущения.

"Старайтесь за новогодним столом избегать контактов с гаджетами. Когда человек залипает в экране телефона, он может входить в некое трансовое состояние автоматизма и не может контролировать количество съеденного", – советует специалист.

По ее словам, есть лучше всего медленно, для чего рекомендуется переложить вилку в другую руку. Также не стоит приготавливать слишком много блюд, поскольку страх, что они испортятся, становится значительной мотивацией для переедания. Кроме того, полезнее всего употреблять свежеприготовленную пищу, напомнила эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что ананас станет полезным дополнением к новогоднему столу. Она отметила, что продукт, содержащий органические кислоты и клетчатку, способствует пищеварению и не дает впитываться излишнему жиру. По словам Соломатиной, достаточно съесть около 200 граммов ананаса.